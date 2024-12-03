أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان طلب من إسرائيل أن تعلن احترام وقف إطلاق النار مع لبنان. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأمس، نفذ حزب الله عملية عسكرية استهدفت موقع رويسات العلم في رد دفاعي تحذيري أولي بحسب بيان صادر عن الإعلام الحربي، بعد الخروقات الإسرائيلية المتعددة.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مستشار الأمن القومي الأميركي طلب من إسرائيل أن تعلن احترام وقف إطلاق النار مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.