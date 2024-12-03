"سانا": وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى حماة لتعزيز القوات الموجودة على الخطوط الأمامية والتصدي لأي محاولة هجوم

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن "وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة حماة لتعزيز القوات الموجودة على الخطوط الأمامية والتصدي لأي محاولة هجوم قد تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة".

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