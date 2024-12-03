المعارضة السورية المسلحة: السيطرة على اللواء 87 قرب مدينة حماة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام

أعلنت المعارضة السورية المسلحة، عن "السيطرة على اللواء 87 قرب مدينة حماة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد التلفزيون السوري، بأن "الجيش العربي السوري حرر كفراع وجبل كفراع ومزارعها بريف حماة الشمالي من التنظيمات الإرهابية".

في وقت سابق، أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، في بيان، أنه "تواصل قواتنا المسلحة الباسلة ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها ومقراتها وأرتالها المتحركة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب مُعتمدةً وسائط المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك".

وكشفت أن "خلال الـ 24 ساعة الماضية تلقت التنظيمات الإرهابية سلسلة ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بـ"هيئة تحرير الشام" الإرهابية وثلاثة مستودعاتٍ تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال".

وأضافت "تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على ما لا يقل عن مئتي إرهابي بينهم متزعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه القرى والبلدات الآمنة".