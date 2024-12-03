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هآرتس: إيران بدعم روسي قد تستغل الفوضى بسوريا لإرسال مقاتلين من الجماعات التي تدعمها

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زعمت صحيفة هآرتس، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن "إيران بدعم روسي قد تستغل الفوضى بسوريا لإرسال مقاتلين من الجماعات التي تدعمها".

ونقلت هآرتس عن تقديرات للجيش الإسرائيلي، بأن "هناك نحو 40 ألف مقاتل من الجماعات الإيرانية في سوريا".

وأضافت الصحيفة بأن "إسرائيل قلقة من استيلاء المعارضة السورية أو المليشيات الإيرانية في سوريا على أسلحة حساسة".

وأشارت إلى أن "إسرائيل قد تتخذ إجراءات وقائية إذا تم الاستيلاء على أسلحة حساسة في سوريا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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