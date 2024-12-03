هآرتس: إيران بدعم روسي قد تستغل الفوضى بسوريا لإرسال مقاتلين من الجماعات التي تدعمها

زعمت صحيفة هآرتس، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن "إيران بدعم روسي قد تستغل الفوضى بسوريا لإرسال مقاتلين من الجماعات التي تدعمها".
ونقلت هآرتس عن تقديرات للجيش الإسرائيلي، بأن "هناك نحو 40 ألف مقاتل من الجماعات الإيرانية في سوريا".
وأضافت الصحيفة بأن "إسرائيل قلقة من استيلاء المعارضة السورية أو المليشيات الإيرانية في سوريا على أسلحة حساسة".
وأشارت إلى أن "إسرائيل قد تتخذ إجراءات وقائية إذا تم الاستيلاء على أسلحة حساسة في سوريا".
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