إعلام إسرائيلي: القضاة يقررون بالإجماع استئناف محاكمة نتانياهو بقضايا فساد يوم 10 كانون الأول في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "القضاة قرروا بالإجماع استئناف محاكمة رئيس الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقضايا فساد يوم 10 كانون الأول في تل أبيب".

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