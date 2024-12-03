زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية: الأحكام العرفية لم تعد سارية وكل من يعمل على تنفيذ أوامر رئيس البلاد سيعتبر منتهكا للقانون

شدد زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي ميونغ، على أن "الأحكام العرفية لم تعد سارية وكل من يعمل على تنفيذ أوامر الرئيس سيعتبر منتهكا للقانون"، وذلك بعد تصويت البرلمان ضد القرار بالأغلبية.

وكانن وكالة يونهاب قد ذكرت أن "فرض الأحكام العرفية جاء بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون ميزانية مخفضة واقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة