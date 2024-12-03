الكرملين: بوتين أكد لأردوغان على ضرورة وقف عدوان الجماعات الإرهابية على الدولة السورية

أعلن الكرملين، أن "الرئبس الروسي فلاديمير بوتين أكد في اتصال مع أردوغان على ضرورة وقف عدوان الجماعات الإرهابية على الدولة السورية".

وأضاف بوتين وأردوغان أشارا إلى ضرورة التنسيق الوثيق بين روسيا وتركيا وإيران في تهدئة الوضع في سوريا".

وأكد بوتين وأردوغان على تعزيز التعاون في شكل ثنائي ضمن صيغة أستانا.