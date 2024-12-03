شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: بناء الإنسان أحد أهم توجيهات الرئيس السيسي للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن بناء الإنسان أحد أهم الأساسيات التى وجه بها الرئيس السيسى فى تكليفه للحكومة، وبناء عليه كان ملف الصحة والتعليم وغيرها من الملفات التى تخص المواطن المصرى تشغل بال الحكومة.

وأضاف هشام عنانى، خلال مداخلة ببرنامج "الشارع النيابى" بقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية بدأت فى عهد الرئيس السيسى باتجاهات مختلفة لتخوض ملف الصحة وهو أحد الملفات المهمة التى تهم المواطن المصرى، وسارت الدولة فى اتجاهات أولها التأمين الصحى الشامل.

ولفت هشام عنانى إلى أن المبادرات الصحية اهتمت بصحة المواطن المصرى منها 100 مليون صحة، والمبادرات الخاصة بكبار السن، وعلاج أورام الثدى ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وغيرها من المبادرات المختلف.

وأكد هشام عنانى، أن الحوار الوطنى لم يترك ملف الصحة إلا تناوله بتفاصيل كثيرة، مننا التوسع فى التأمين الصحى الشامل وإدخال محافظات جديد.