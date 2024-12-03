شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستقبل وفد نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بحضور الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس.

وضم وفد النقابة الكتاب الصحفيين حسين الزناتي ومحمد يحيي وأيمن عبدالمجيد.

وفي بداية اللقاء قدم وفد النقابة أطيب التمنيات للمهندس خالد عبدالعزيز بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

من جانبه أعرب المهندس خالد عبدالعزيز عن شكره وتقديره لهذه التهنئة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به نقابة الصحفيين في إرساء دعائم العمل الصحفي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل زيادة التعاون بين مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين خلال الفترة المقبلة، وصولًا لصحافة قوية ومؤثرة، حيث تلعب الصحافة دورًا كبيرًا في تشكيل وعي المواطنين وتعريفهم بالمستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي.