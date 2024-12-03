شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي لحقوق الانسان" ينظم ورش عمل عن الصحة الإنجابية والتربية السليمة والان مع تفاصيل الخبر

نظم المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA" وإدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورشتي عمل بمحافظتي القاهرة وسوهاج بعنوان "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة خلال شهر نوفمبر2024.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور أيمن زهري عضو المجلس والدكتور محمد حسن مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان وعدد من المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم من مختلف الإدارات التعليمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتعزيز قدرات العاملين بوزارة التربية والتعليم بحقوق الانسان والصحة الإنجابية.

تهدف ورش العمل إلى تعزيز المعرفة حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية، ورفع الوعي بدورها الحيوي في حياة الأفراد والمجتمع، تقديم أطر ومفاهيم حول كيفية تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في السياق التعليمي، وتزويد المشاركين بالمعلومات والأدوات اللازمة لنشر الوعي الحقوقي والصحي في المدارس، وبناء قدرات المشاركين لتقديم الإرشادات والدعم للطلاب في ما يتعلق بحقوق الإنسان والصحة الإنجابية.

وأوصى المشاركون بضرورة استمرار الأنشطة الخاصة بتعزيز قدرات العاملين بوزارة التربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان والصحة الانجابية والتربية السليمة، وتمكين المعلمين من توعية طلاب المدارس بقيم ومبادئ حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.

وفي ختام ورش العمل تم تقديم شهادات معتمدة من المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى المشاركين بعد إتمام ورش العمل بنجاح.