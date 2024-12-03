شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تناقش أوضاع العاملين بشركة الشرقية للدخان والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الشركة الشرقية للدخان ملتزمة بالوفاء بالتزامات العمال، وحتى من خرجوا على المعاش أخذوا كل مستحقاتهم، موجهاً الشكر لكل قيادات الشركة على ذلك، متابعا: 4 آلاف عامل خرجوا على المعاش لم نسمع أي شكوى منهم في تاخير أي مستحقات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن كثرة مشاكل العاملين بالشركة الشرقية للدخان مع الصندوق الخاص بهم.

من جانبه، أكد هاني آمان، الرئيس التنفيذي لشركة "الشرقية للدخان – إيسترن كومباني"، أن الشركة حريصة على التواصل مع البرلمان لتوضيح أي أمر خاصة عندما يخص العمال، وتابع قائلا: إن الشركة منذ تولي المسئولية في 2018 والشركة حققت 3 اضعاف الأرباح، حيث كانت 3.5 مليار جنيها اليوم 12 مليار جنيه، وكان هناك 14 ألف عامل اليوم أصبح 7 آلاف عامل، وكل من خرجوا تقاضوا كل مستحقاتهم".

وقال أمان، أن الشركة حريصة على تنفيذ القانون وعلى حقوق العمال بل وكل المتعاملين معها من متعهدين وموردين وبكل شفافية، متابعا: الشركة وبعد بيعها حصة لمستثمر إماراتي فإننا ملتزمين بكل ما يتعلق بحقوق العمال والنهوض بالشركة.