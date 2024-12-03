شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة أمام طاقة النواب: تدوير نحو 80% من المخلفات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد ياسر عبد الله ممثل وزارة البيئة خلال استعراضة خطة الوزارة للتخلص من المخلفات،تدوير نحو 40% من المخلفات في مصر، ويتم انتاج السماد والوقود البديل.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم برئاسة محمد جنيدي وكيل اللجنة عدد من طلبات الإحاطة حول أزمة تراكم القمامة والمخلفات وخطة الحكومة للتخلص منها

وطالب محمد جنيدي يتم استعراض جهود الدولة منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية وخطة الحكومة التخلص من القمامة وتدوير المخلفات بعرض منظومة كاملة بالتعاون مع القطاع الخاص متسائلا عن الحوافز التي قدمتها وزارة البيئة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تدوير المخلفات



واكد جنيدي أهمية وضرورة تفعيل خطة التخلص من القمامة و مصانع التدوير حفاظا على البيئة مع خطوات وخطة الدولة التدوير المخلفات للوصول إلى نسبة 60% عام 2026 وفق استراتيجية الدولة



واثار "جنيدي " ضرورة مراقبة المخلفات الطبية وعدم تسربها وهو ما يمثل تخوفاات من تسرب المخلفات الطبية للقطاع والصناعات غير الرسمية.



يأتي ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن عدم وجود منظومة متكاملة للاستفادة من المخلفات لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي، متسائلة عن عدم وجود خطة لدى الوزارة لنشر الوعي والتوعية بالمدارس



كما ناقشت اللجنة عدد من طلبات الإحاطة منها الطلب المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن خطة الحكومة في التخلص من مقالب القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها مصادرها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن زيادة انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة وآلية لجمعها وإعادة تدويرها والاستفادة منها وذلك بمركز ومدينة قلين والقرى التابعة له وعدم الانتهاء من رفع التراكمات والمخلفات بمقلب قلين بمحافظة كفر الشيخ وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها بمراكز مطوبس، وفوة، ودسوق بمحافظة كفر الشيخ الضرر من وجود مقلب قمامة بعزبة العاطل التابعة لمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ