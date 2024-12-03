وكالة تسنيم عن عراقجي: إيران ستفكر في إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك

نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قوله إن "إيران ستفكر في إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك".

ويأتي ذلك مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المعارضة السورية في شمال البلاد.