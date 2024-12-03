نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قوله إن "إيران ستفكر في إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك".
ويأتي ذلك مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المعارضة السورية في شمال البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة تسنيم عن عراقجي: إيران ستفكر في إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.