عبد المسيح للنشرة: اللقاء مع باسيل يأتي ضمن لقاءات ستقوم بها قوى المعارضة مع باقي الأفرقاء وهو أكد أنه مع التوافق

أوضح النائب أديب عبد المسيح، في تصريح لـ"النشرة"، أن اللقاء مع رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل اليوم يأتي إنطلاقاً من مباحثات ثنائية أولية سيقوم بها كل فريق من أفرقاء المعارضة مع من يريد من باقي الأفرقاء، من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة حول الإستحقاق الرئاسي.

ولفت عبد المسيح إلى أنه بعد إنتهاء هذه اللقاءات سيتم مناقشة النتائج في إجتماع موحد لقوى المعارضة.

ورداً على سؤال، أكد عبد المسيح أن الحديث مع باسيل كان جدياً، حيث شدد رئيس "التيار الوطني الحر" على أنه مع التوافق مع جميع الأفرقاء، نافياً أن يكون قد طرح معه أسماء معينة للرئاسة.