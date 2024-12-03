هاشم: نأسف لما صدر عن قوى ما يسمى بالمعارضة في مقاربتها لاتفاق وقف اطلاق النار

أسف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، لما صدر عن قوى ما يسمى بالمعارضة في مقاربتها لاتفاق وقف اطلاق النار ودور الجيش الوطني وكأن المطلوب اعفاء العدو الصهيوني من ارتكاباته وممارساته العدوانية لخرقه وقف اطلاق النار وقضمه اجزاء من الاراضي اللبنانية واعتدائه حتى على حرمة الاموات.

وسأل هاشم :"عن أي سيادة تتحدثون، فمن المعيب ان تصل الامور الى هذا الدرك فبدل ادانة العدو وممارساته اذا بصوت هذه القوى تبرر الاعتداءات ارضاء بلخارج مهما كانت نتائج هذه ال​سياسة​".