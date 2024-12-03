أسف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، لما صدر عن قوى ما يسمى بالمعارضة في مقاربتها لاتفاق وقف اطلاق النار ودور الجيش الوطني وكأن المطلوب اعفاء العدو الصهيوني من ارتكاباته وممارساته العدوانية لخرقه وقف اطلاق النار وقضمه اجزاء من الاراضي اللبنانية واعتدائه حتى على حرمة الاموات.
وسأل هاشم :"عن أي سيادة تتحدثون، فمن المعيب ان تصل الامور الى هذا الدرك فبدل ادانة العدو وممارساته اذا بصوت هذه القوى تبرر الاعتداءات ارضاء بلخارج مهما كانت نتائج هذه السياسة".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: نأسف لما صدر عن قوى ما يسمى بالمعارضة في مقاربتها لاتفاق وقف اطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.