ياسين بحث مع وفد من منظمة العمل الدولية للدول العربية سبل التعاون لتلبية الاحتياجات العاجلة للأسر والأفراد النازحين

استقبل وزير البيئة ناصر ياسين المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية ربى جرادات ووفداً من فريق المنظمة ضمّ نائب المدير الإقليمي بيتر رادميكر ومسؤولة الشراكات ناتالي بافيتش ومدير مشروع EllP ريتشارد لورينز والمسؤولة الفنية للحماية الاجتماعية رانيا إغناطيوس.
وبحث المجتمعون، في سبل التعاون مع المنظمة خاصة في برامج التوظيف المكثف والبنى التحتية لتلبية الاحتياجات العاجلة للأسر والأفراد النازحين والمتضررين من الحرب على لبنان.
كذلك استقبل ياسين ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو حيث تمت مناقشة برنامج التعاون مع وزارة البيئة ومع لجنة الطوارئ الحكومية في الأشهر المقبلة.
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