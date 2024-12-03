شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشكر مجلس النواب لحرصه على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والنواب على ما أبدوه من تفهم واهتمام ومداخلات قيمة خلال مناقشات قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن هذه المداخلات والمناقشات أظهرت حرص المجلس على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً وتقديرهم لدور وزارة التضامن الاجتماعي، مضيفة: أن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الأسر الاكثر احتياجا، وهو ما يتوافق مع الإرادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الأسر.

وتقدم وزيرة التضامن الإجتماعي بالشكر للرئيس على مساندته المستمرة لكل الفئات الإجتماعية وعلى رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسبات عير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.

جاء ذلك ردا على شكر وإشادة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي للدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب -اليوم- أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى.

وقال رئيس مجلس النواب، "أتقدم بخالص التحية والتقدير للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب اليوم أثناء مناقشات قانون الضمان الاجتماعي، وعلى ردودها السديدة على ملاحظات النواب، ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها في بداية الجلسة عن موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وهذا إن دل فهو يدل على قدراتها الإدارية والفنية وحسها السياسي المتميز، خاصة وأن لها رصيد سابق من خلال عملها رئيساً للمجلس القومي للمرأة".