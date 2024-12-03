شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يمازح الأعضاء: "اللى هيخرج عن الموضوع هقطع عنه الصوت وده تهديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".

وقال جبالي سوف نقطع الصوت لمن يخرج عن الموضوع وهذا تهديد واضح، داعيا إياهم التحدث في نصوص التعديلات دون التطرق لأى موضوعات أخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.