شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعى جوهرة لدعم الحق فى الحياة وبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية تشهد عهدا ذهبيا للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي وأشاد بجهودها وتفاعلها في الجلسة العامة اليوم مع ملاحظات النواب، وردت الوزيرة قائلة: "كل الشكر لحضرتك، والشكر لكم على احتضان المجلس القومي للمرأة، وعلى الجهد المشرف جدا لعمل المجلس ووجود هذه النسبة العظيمة من السيدات فى البرلمان المصرى شرف كبير لمصر، وشرف لكل سيدة تدافع عن حق مواطن مصرى وكل مصرية".

وتابعت "مرسى": "قولتها من قبل وأقولها إن هذا العهد عهد ذهبى للمرأة المصرية أعطاها الكثير من الحقوق وحافظ على مكتسباتها، وأتشرف أنى أشارك معكم لليوم الثالث في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ممكن يبقى جوهرة تقدم من هذا البرلمان ليس فقط للمواطن المصري، لكن قانون يقدم للعالم عن حقوق الإنسان والضمان الاجتماعي ومساندة مصر للأسرة ودعم قدرتها على توفير احتياجات أبنائها من التعليم والخدمة والرعاية الصحية والكثير من الخدمات في إطار بناء الإنسان والحق في الحياة والتنمية".

واستطردت: "أشكر رئس المجلس على هذه الجلسة وتعلمت الكثير فيها خلال مناقشة أول قانون أقدمه، والشكر للجنة التضامن على المناقشة العميقة فى هذا القانون".

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "شكرا للوزيرة وهذا إن دل يدل على كفاءتك ونشكرك شكرا جزيلا على جهدك في التصدي لنصوص جميع مواد القانون التي تم مناقشتها حتى الآن".

وقال رئيس المجلس: "نوجه التحية والتقدير للوزيرة على تفاعلها المتميز بجلسة اليوم وردودها السديدة على ملاحظات النواب ومعلوماتها الدقيقة عن موقف الوزارة عن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإن دل يدل على حسها السياسسى المتميز خاصة أن لها رصيدا كبيرا أثناء توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة.. أحييها وأحيى المجلس القومي للمرأة لما يملكه من كوادر قيادية".