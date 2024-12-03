شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس كتلة الحوار: تنظيم حفل تدشين قريب تحت شعار "عودة حزب الوعى" والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، أن حزب الوعي عقد جمعية عمومية الفترة الأخيرة، وقام بانتخاب الدكتور باسل عادل رئيسا وأيضاً وافق علي تعديلات في لائحته الداخلية، منوها بأنه سيتم تشكيل الهيئة العليا للحزب، وباقي المناصب القيادية بالتدريج، وطبقا لما يلزم في إطار خطة البناء الثاني للحزب وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحزب يستعد لتشكيل لجانه الحزب في المحافظات، وبحث طلبات الانضمام العديدة التي تقدمت لنا وما يتناسب مع توجه الحزب وطنيا وفكريا واقتصاديا، منوها بأن حزب الوعي سيقيم حفل تدشين قريبا تحت شعار عودة الوعي والبناء الثاني للحزب، سندعو فيها كافة رموز الوسط السياسي في مصر، وبحضور مؤسس الحزب المهندس محمود طاهر.

وأضاف أن الحزب سيسعى لإعادة الروح لليبرالية التي استهدفتها طويلا تيارات الإسلام السياسي بالتشويه، وأيضا المزايدات والصوت العالي دون أفكار قابلة للتطبيق والتي انتهجتها التيارات اليسارية منذ عقود.

وأوضح أنه ليس مطلوبا من الليبراليين ان يكونوا مؤيدين او معارضين في المطلق ولكن الليبراليون موضوعيون يقيمون الأمور ويتخذون مواقفهم بناء علي صالح الوطن والمواطن وفق رؤى قابلة للنجاح كما نجحت في أماكن كثيره في العالم.

واعتبر أن مصر فتحت المجال لحراك سياسي ولا يصح أبدا ألا نتلقي هذا الانفتاح إلا بكل ترحاب وقبول للمشاركة في بناء الحركة السياسية المصرية.

وقال إن المهندس محمود طاهر مؤسس الحزب، قيمة لا يستطيع إنكارها أي سياسي مصري ورؤيته لنقل القيادة إلى جيل جديد وشاب تؤكد حسه الوطني وإيثاره وتعكس إيمانه بجيل الشباب وثقته في قيادات كتلة الحوار مما يضيف مسئولية كبيرة علي عاتقنا جميعا وفي مقدمتنا الدكتور باسل عادل.

وأشار إلى أن كتلة الحوار كيان نشأ في مرحلة تاريخية مهمة وستظل مظلة تحالف سياسي وانتخابي يضم حزب الوعي و أحزاب وكيانات سياسية آخرى.

