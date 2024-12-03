شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 25 اقتراحا برغبة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى الحكومة 25 تقرير للجنة الاقتراحات الشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب وذلك لاتخاذ اللازم بشان ما جاء بها.

وتضمنت تقارير الاقتراحات، تخصيص قطعة أرض زراعية مساحتها (2000م2) لإنشاء مستشفى أورام بمدينة المنزلة – محافظة الدقهلية و وإعادة النظر فى منظومة توزيع التمريض على جميع المستشفيات بجمهورية مصر العربية وتوفير حضانات وتزويدها بالكوادر البشرية من الأطباء والممرضين والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى سفاجا المركزى – محافظة البحر الأحمرو بشأن إحلال وتجديد مبنى الباطنة والأطفال والاستقبال بمستشفى إيتاى البارود العام بمحافظة البحيرة وإنشاء مستشفى للقلب والأوعية الدموية خاص بمحافظة مطروح.

وصرف رواتب أكثر من (1300) عامل بوزارة الزراعة، وذلك لعدم صرف رواتب لهم منذ استلامهم العمل وتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال أعمال محطة الرفع للصرف الصحى بقرية الشغبة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

و إنشاء متحف توثيقى للتراث الدرامي في مبنى ماسبيرو – محافظة القاهرة وبشأن تسجيل عدد المبانى فى المحلة الكبرى كمبانى أثرية وتراثية – محافظة الغربية وبشأن إعادة فتح تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات التجارية لقبول ترشيحهم بالكليات.