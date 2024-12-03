شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: استخراج 1.2 مليون بطاقة خدمات ذوى الإعاقة ولا يوجد طلب واحد فى الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

قالت مايا مرسى، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن هناك مؤشرات عالمية بشأن حصر نسبة الإعاقة نسبة الإعاقة، ووفقا لهذه المؤشرات كل المجتمعات يكون بها من 10 إلى 155 نسبة إعاقة، وفى مصر وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر أن نسبة الإعاقة فى مصر تقريبا 10 مليون مواطن، متابعة:" وذكر كلمة تقريبا يعنى أن نسبة حصر رسمية".

وتابعت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب:" فيما يخص بطاقات الخدمات المتكاملة فهي عرض وطلب، وهى مخصصة للحصول على الخدمة وليست أداة حصر نسبة ذوى الإعاقة، وتم استخراج 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة، ولا يوجد طلب فى وزارة التضامن بشأن الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وحتى 27 نوفمبر تم طباعة 9641 بطاقة خدمات إصدار اول، وأكثر من 2500 بطاقة إعادة إصدار، وهناك 9405 سيخرجوا نهاية الأسبوع".

وأكدت الوزيرة، أن هناك 140 لجنة عامة، و530 لجنة طبية متخصصة، وتم الاتفاق على عمل لجنة واحدة يكون بها كومسيون طبي، وبها موظف التأمينات التابع للوزارة وذلك للتيسير على المواطنين لعدم الذهاب لأكثر من جهة لتوقيع الكشف الطبى".

واستكملت اللجنة:" ووفقا لعمل اللجنة تم حجز 2.2 مليون طلب تقريبا، حضر الكشف منهم 1.3 مليون، استكمل من هؤلاء الإجراءات 894 ألف شخص، ومطلوب مزيد من الأبحاث لـ 411 ألف، ويوجد 60 ألف فى حالة الانتظار".