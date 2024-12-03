شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يدعو وزيرى المالية والإسكان لمناقشة تفعيل حد أدنى لأجور العاملين بمياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أمل عصفور، ونشوى الشريف، وأحمد العرجاوى، وهشام الجاهل، بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة وتضررهم لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف الزيادات والعلاوات الدورية.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد- رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين، مشاكل العاملين بشركة المياه والصرف الصحي بحضور رئيس الشركة القابضة ومستشارى الشركة.

وأضاف أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لن تتهاون فى حقوق عمال مصر وصرف العلاوات والحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن اللجنة تدعم حقوق العمال.

وأشار عبد الفضيل، إلى أنه نظرا لأهمية الموضوع قررت لجنة القوى العاملة استكمال الموضوع فى اجتماع موسع بحضور وزير المالية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.