شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على 5 فئات تستحق دعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "5"من مشروع قانون الضمان الاجتماعى التى حددت الفئات التى يصرف لها الدعم النقدى لتكافل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة ونصت على:

يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1-الأسرة المعالة

2-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى

3-أسرة المجند

4-الأسرة مهجورة العائل

5- الاسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة

وشهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب محمد اسماعيل عضو تنسيقية شباب الاحزاب باضافة كلمة المجتمعى الى التاهيل فى نهاية البند "2".

وعقب رئيس مجلس النواب اقتراح سليم لحسن الصياغة.

كما وافق المجلس على مقترح النائبة ايرين سعيد بحذف البند "1" من الفئات المستحقة لدعم تكافل، والذى كان واردا بمشروع القانون المعروض على الجلسة، والذى كان يتضمن " الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

وقالت النائبة: هذا البند ليس فيه حكم يستوجب صرف دعم تكافل، وإنما هو تعريف للأسرة المذكورة فى القانون، مطالبة بحذف البند، واستبدال بند برقم "5" بدلا منه ويكون نصه: الأسرة الفقيرة من غير الواردة فى البنود السابقة.

وعقب رئيس مجلس النواب قائلا: سيادتك على صواب

فيما اقترح النائب محمد الصمودى بإضافة المسن إلى الفئات المستحقة لدعم تكافل، وعقبت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن قائلة: هناك فرق بين دعم تكافل ودعم كرامة، فدعم النقدى المشروط تكافل يكون موجه للأسر الفقيرة، أما الدعم غير المشروط كرامة فهو موجه للأفراد والمسن من ضمان الفئات المستحقة لدعم كرامة.