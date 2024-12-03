شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب سواحل جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، سواحل جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 508.3 كيلومترات، مشيرة إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتقع جزر فيجي في منطقة تسمى بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، التي تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.

