الجيش الروسي اعلن السيطرة على قريتين أوكرانيتين أخريين

أعلن الجيش الروسي، أن "قواته سيطرت على قريتين أخريين في أوكرانيا"، مؤكدا "تحقيق تقدم على طول الجبهة في جنوب شرق البلاد".
وأفاد عن أنه "سيطر على قريتي نوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا في الجنوب ورومانيفكا في منطقة دونيتسك".
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