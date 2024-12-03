الجيش الاوكراني اعلن صد محاولة تقدّم روسية عند نهر في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني أن "قواته صدّت محاولة روسية لعبور نهر أوسكيل الذي لطالما اعتُبر خط مواجهة بحكم الأمر الواقع في شرق أوكرانياطز واشار في بيان، الى أن "نتيجة عملية ناجحة، تم تدمير العدو. الضفة اليمنى لنهر أوسكيل خاضعة لسيطرة قوات الدفاع".

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