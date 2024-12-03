الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيشكّل تهديدا غير مقبول بالنسبة لروسيا

أفاد الكرملين، بأن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيشكّل تهديدا غير مقبول بالنسبة لروسيا"، في وقت يجتمع وزراء خارجية بلدان الناتو في بروكسل وسط ضغوط أوكرانية من أجل الانضمام إلى التكتل.
واشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الى أن "قرارا محتملا من هذا القبيل غير مقبول بالنسبة لنا نظرا إلى أن الأمر سيشكّل تهديدا لنا".
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