أ ف ب: حماس وفتح تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

أكد مسؤولان في حماس وفتح لوكالة "فرانس بلاس"، أن "الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة تحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

واوضح مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس، أن "بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي" لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

كما أكد مسؤول في فتح لفرانس برس أن "الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوماً رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق".