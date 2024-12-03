رومي صابر والياس الغريب لـ"الفن": "سيول" فريدة من نوعها ولديها ميزات غير موجودة في تطبيقات أخرى

بعد النجاح الكبير الذي حققه تطبيق "سيول" (Suyool) في عامه الأول، حل كل من المديرة التنفيذية للتسويق رومي صابر، والمدير التنفيذي للعمليات الياس الغريب، ضيفين على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في حلقة إستثنائية وخاصة جداً، للحديث عن مميزات هذا التطبيق المالي، الذي تصدر الساحة الاقتصادية خلال العام الماضي.

خلال هذه الحلقة، تحدث المديران عن الخصائص الفريدة التي يتمتع بها التطبيق، سواء من حيث الخدمات التي يقدمها لمستخدميه، أو من خلال مساهمته الفعالة في تسهيل حياتهم اليومية. كما أشارا إلى أن التطبيق يواكب عصر السرعة، من خلال الخيارات المتنوعة التي يوفرها لحاملي بطاقته.

في هذا السياق، أكد الغريب أن "سيول" شركة لبنانية مستقلة، مرخصة من مصرف لبنان كمحفظة إلكترونية، ليس لها صلة بأي مؤسسة مصرفية أخرى، لا بل هي نظام اقتصادي متكامل يبدأ من التطبيق الذي يستطيع من خلاله المستهلك الدفع بواسطة البطاقة في أي مكان، في لبنان أو العالم، بالعملتين اللبنانية والأميركية، كما تخوله الدخول إلى "اللونجات" في المطارات، في لبنان أو خارج لبنان أيضاً.

ولفت الغريب إلى أن هناك شركات مشتركة مع "سيول" تخول الزبائن الدفاع عبر "Qr code" الموجود في التطبيق، من دون الحاجة إلى البطاقة، كما يستطيع المستهلك دفع العديد من الفواتير بواسطة التطبيق، كفواتير الهاتف والانترنت وشراء بطاقات "اللوتو"، كما يمكنه الحصول على كشف حساب من قبل الشركة، طالما هي مرخصة من قبل مصرف لبنان، يستطيع أن يستخدمه في أي عمل رسمي، كطلبات الحصول على تأشيرات السفر.

وأوضح الغريب أن أساس "سيول" هو التطبيق، الذي يحتوي على حسابين: الأول بالليرة اللبنانية والثاني بالدولار الأميركي، حيث يستطيع المستهلك إستخدامهما في عمليات الدفع عبر التطبيق، أو عبر البطاقة المرتبطة بالحسابين، حيث يستطيع الدفع بواسطتها في الأماكن التي لا يتوفر فيها الـ"Qr code" الخاص بـ"سيول"، مشدداً على أن جميع العمليات آمنة.

وأشار الغريب إلى أن ما يميز "سيول" هو أنها، بالإضافة إلى جميع الخدمات التي تقدمها المحفظات الإلكترونية الأخرى، تقدم خدمات إضافية، من ضمنها مؤخراً خدمة "Cash pick up" وخدمة "Cash Delivery"، حيث لم يعد المستهلك بحاجة إلى التنقل من أجل إيداع الأموال أو سحبها، مؤكداً أنها خدمة آمنة وليس هناك أي خطر على المستهلك، إلى جانب خدمة التحويل إلى الخارج، حيث يستطيع المستهلك أن يحول أموال إلى غالبية دول العالم، سواء كان ذلك إلى بطاقات مصرفية أو إلى حسابات مصرفية أو إلى محفظات إلكترونية أخرى.

وأوضح الغريب أن هناك رسوماً على بعض الخدمات، لكنه لفت إلى أن الرسوم على الحوالات، على سبيل المثال، أقل من الرسوم التي تدفع عند التحويل عبر المصارف، كما أن هناك أيضاً رسوماً على "Cash Delivery" إلا أنها منخفضة وليست مرتفعة، مشيراً إلى توفر خدمة الـ"Call Center" على مدار الساعة، من خلال الرقم 01290900.

من جانبها، تحدثت صابر عن الخدمة الجديدة "Loyalty pays back"، التي تقوم على أساس تشجيع المستهلك على إستخدام الـ"Digital money" أكثر من "الكاش"، من خلال تجميع نقاط، عبر عمليات الدفع في لبنان أو الخارج، ثم يقوم المستهلك لاحقاً بإستبدال هذه النقاط بقسائم شرائية، خلال عملية الدفاع عبر الـ"Qr code" أو أثناء إستخدامه خدمة الـ"Cash Delivery".

ورداً على سؤال حول القلق الموجود لدى المواطنين من إمكانية خسارة أموالهم، بعد الأزمة التي شهدتها البلاد في العام 2019، أوضح الغريب أن الرخصة الممنوحة للشركة، على خلاف تلك الممنوحة للمصارف، لا تخولها إستثمار أموال المستهلكين ولا تقديم القروض من خلال هذه الأموال أو غيرها، وبالتالي ليس هناك أي مخاطر على أموال المستهلكين التي تودع في "سيول".

بالإضافة إلى ذلك، أشار الغريب إلى أن "سيول" تقدم خدمات للشركات، منها توطين رواتب موظفيها، مع خدمات مميزة أكثر للأشخاص الموطنة رواتبهم.