وزارة الدفاع أعلنت الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش

أعلنت ​وزارة الدفاع الوطني​- قيادة الجيش، "الحاجة إلى تطويع جنود متمرّنين في الوحدات المقاتلة في الجيش، من الرّاغبين ومستوفي الشّروط".

وأوضحت في بيان، أنّ "على الرّاغبين التّقدّم بطلباتهم شخصيًّا إلى شركة "ليبان بوست" حصرًا، وذلك خلال أوقات الدّوام الرّسمي، اعتبارًا من 3/12/2024 ولغاية 3/1/2025 ضمنًا"، مشيرةً إلى أنّه "سيُصار إلى اختيار العدد اللّازم بالأفضليّة لتطويعهم في الجيش، وفقًا للحاجة والشّروط الّتي تحدّدها القيادة في حينه".

ولفتت الوزارة إلى أنّه "يتمّ الاطّلاع على باقي الشّروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثّكنات العسكريّة، وعلى الرّابط التالي".