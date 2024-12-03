تقي الدين دان الاحداث في حلب وإدلب: علينا الوقوف صفاً وحداً لموجهة آفة الإرهاب

دان رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي آلدين في بيان له الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سوريا في حلب وإدلب .
وشدد تقي الدين على الموقف التضامني الداعم لأمن واستقرار سوريا الشقيقة قيادة وشعباً و التصدي للارهاب من العصابات الإرهابية المتشددة ومشاريعها التخريبية في قتل المدنيين الأبرياء .
واكد تقي الدين ان "علينا الوقوف صفاً وحداً لموجهة آفة الإرهاب التي تشكل خطر على لبنان وسوريا والتصدي لجميع الأخطار والتهديدات المحدقه من كل حدب وصوب".
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