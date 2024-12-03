حمية: إعطاء الموافقة على معاودة "الخطوط الجوية العراقية" تسيير رحلات من بيروت وإليها

أعلن وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، في تصريح، أنّه "تمّ إعطاء الموافقة على معاودة شركة "الخطوط الجوّيّة العراقيّة" تسيير رحلات من بيروت وإليها بتاريخ 27 تشرين الثّاني 2024، على أن تصل أوّل رحلة غدًا صباحًا من بغداد، بناءً على كتاب مُرسَل من الشركة إلى المديرية العامة للطيران المدني.

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