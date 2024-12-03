قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة غادرت مكان إقامتها في أرض جلول ولم تعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: منى جمعة اللهيب (مواليد عام 1969، لبنانيّة)، الّتي غادرت مكان إقامتها الكائن في محلّة أرض جلّول، بتاريخ 2024-11-1، إلى جهةٍ مجهولة؛ ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرّقمين: 810171-01 أو 810170-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".