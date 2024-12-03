باسيل: بدأنا حراكاً سياسياً من دار الفتوى ومعنيّون بالتحاور مع الجميع ولا يجوز ربط الاستحقاق الرئاسي بأحداث المنطقة

أكد رئيس "التيار الوطني الحر"النائب جبران باسيل، في تصريح له من دار الفتوى بعد لقائه المفتي عبداللطيف دريان، أننا "نحاول أن نمدّد التضامن الوطني بين اللّبنانيين ونترجمه في التفاهم على انتخاب رئيس وعلى إبعاد لبنان عن الحروب والصراعات".

واعلن باسيل انه "بدأنا حراكاً سياسياً من دار الفتوى ومعنيّون بالتحاور مع الجميع آملين عدم تجدد الحرب مما يتطلب وجود رئيس وحكومة لخلاص البلد".

وأشار إلى أن "الانتخابات الرئاسية إستحقاق لبناني والتفاهم على الرئيس يحدده اللبنانيون ولا يجوز ربط هذا الاستحقاق بالاحداث في المنطقة".