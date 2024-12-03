النشرة: قوة اسرائيلية مؤللة دخلت الى الخيام وتوزعت بين عدد من أحيائها

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنه "سجل دخول قوة معادية مؤللة معززة بدبابة ميركافا من عين عرب ووطى الخيام والوزاني في الأطراف الجنوبية والشرقية للخيام إلى داخل البلدة وتوزعت بين عدد من أحيائها".

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