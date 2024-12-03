الدفاع السورية: الطيران السوري- الروسي وجه ضربات مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان، أنّ "الطّيران الحربي السّوري- الرّوسي المشترك يوجّه ضربات جوّيّة وصاروخيّة مركّزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشّمالي، ويوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيّين ويدمّر آليّاتهم وأسلحتهم".
وكانت قد أفادت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، في وقت سابق اليوم، بأنّ "وحدات من الجيش السّوري والقوّات الرّديفة تصدّت لهجوم شنّه مسلّحو ما يُسمّى "مجلس دير الزور العسكري" التّابع لـ"قوّات سوريت الدّيمقراطيّة" (قسد) الانفصاليّة، على القرى المحرّرة في منطقة الجزيرة في ريف دير الزّور الشّمالي".
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