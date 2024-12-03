الخارجية الاوكرانية: العضوية الكاملة في الناتو هي الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن

طالبت وزارة الخارجية الاوكرانية بـ"عضوية كاملة في حلف شمال الأطلسي"، مشيرة إلى أن "ذلك سيكون الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن في مواجهة الغزو الروسي"، وذلك قبيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية الناتو.
واشارت وزارة الخارجية في كييف في بيان، الى اننا "مقتنعون بأن الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن بالنسبة لأوكرانيا والرادع لأي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا وبلدان أخرى، هي عضوية أوكرانيا الكاملة في الناتو".
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