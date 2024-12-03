نائب رئيس البرلمان العراقي: نطالب بإيقاف انتهاكات الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان

طالب النّائب الأوّل لرئيس مجلس النّواب العراقي، محسن المندلاوي، الدّول الرّاعية والمراقبة لاتفاق وقف إطلاق النّار في ​لبنان​، إلى "الضّغط على الكيان الصّهيوني لإيقاف انتهاكاته واستفزازته المتكرّرة قبل فوات الآوان".

وأعرب في بيان، عن "قلقه البالغ من تهرّب الاحتلال وعدم إيفائه بالتزاماته، ممّا يُهدّد بنسف الجهود الدّبلوماسيّة الدّوليّة والإقليميّة الدّاعية لتهدئة الصّراع في المنطقة، ويكشف كذلك عن نواياه الإجراميّة المبيّتة تجاه لبنان، وعدم جدّيّته في إنهاء عدوانه".

وأكّد المندلاوي أنّ "دول المنطقة كافّة معنيّة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، في الأخذ بزمام الأمور للتّصدّي إلى الخطر الجسيم الّذي بات يُهدّد أمنها واستقرارها، في ظلّ استمرار الجرائم بحقّ الشّعب الفلسطيني، وتمادي الكيان بعدوانه على لبنان، وتفعيل ورقة الجماعات الإرهابيّة في سوريا؛ وأنّنا جميعًا مدعوون إلى التّعاون من أجل إعادة الأمن والاستقرار وحماية أمننا القومي المشترك".