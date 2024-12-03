ظريف: إيران الآن واثقة وأثبتت أنها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان خارجي

أشار نائب الرّئيس الإيراني للشّؤون الاستراتيجيّة ​محمد جواد ظريف​، إلى أنّ "بعد أكثر من 200 عام من الإذلال والتّعرّض للعدوان الأجنبي، أصبحت إيران الآن واثقة وأثبتت أنّها قادرة على الدّفاع عن نفسها ضدّ أيّ عدوان خارجي".

وأكّد في تصريح، أنّ "إيران الواثقة مستعدّة الآن للاستفادة من فرص التّعاون الإقليميّة والعالميّة، من أجل توفير الاستقرار والتّنمية والرّخاء لشعبها"، معتبرًا أنّه "كان ينبغي على الولايات المتّحدة الأميركيّة والاتحاد الأوروبي أن يتعلّما أنّ إيران لن تستسلم للضّغوط ولا للمطالب غير معقولة. وستظلّ إيران تدافع دائمًا عن مصالحها الوطنيّة وتحميها".