ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند إلى 25 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب تايلاند إلى 25 شخصا، فيما يتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة لأيام. وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث ، أن "الفيضانات ضربت 12 محافظة في جنوب تايلاند منذ أواخر تشرين الثاني لتؤثر على 410,451 شخصا".

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