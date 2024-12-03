وزير كندي: ترودو أبلغ ترامب أن الأميركيين سيعانون أيضا إذا فُرضت الرسوم الجمركية

أفاد وزير كندي بأن رئيس الوزراء جاستن ترودو أبلغ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن الأمريكيين سيعانون أيضا إذا مضى في خطته لفرض تعريفات جمركية شاملة على المنتجات الكندية.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك إذا لم يوقف البلدان ما وصفه بتدفق المخدرات والمهاجرين عبر حدودهما مع الولايات المتحدة.

وأعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي أنه سيقوم بفرض رسوم بنسبة 25% على جميع المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة من كندا والمكسيك كواحد من أوائل قراراته التنفيذية.

وحضر وزير السلامة العامة الكندي، دومينيك لوبلان، الذي تشمل مسؤولياته أمن الحدود، عشاء جمع بين ترامب وترودو في منتجع ترامب "مارا إيه لاغو" يوم الجمعة.

وطلب ترودو عقد هذا الاجتماع في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية، ساعيا لإقناع ترامب بأن الحدود الشمالية ليست مماثلة للحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.