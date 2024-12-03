غوتيريش دعا لوقف فوري للقتال في سوريا

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه إزاء تصاعد العنف في شمال سوريا"، داعيا إلى وقف فوري للقتال، بحسب ما أعلن الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.

واكد دوجاريك في بيان ان "على جميع الجهات بذل ما في وسعها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، خصوصا من خلال السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يفرون من الأعمال العدائية".

وأضاف أنّ "السوريين يعانون هذا الصراع منذ حوالى 14 عاما، وهم يستحقّون أفقا سياسيا يقودهم إلى مستقبل سلمي وليس إلى المزيد من إراقة الدماء".