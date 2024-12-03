الامم المتحدة دعت المجتمع الدولي إلى منع أي تصعيد إضافي في الصراع الأوكراني

دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى "منع أي تصعيد إضافي في الصراع الأوكراني"، تعليقًا على تقارير بشأن احتمالية نشر قوات غربية في أوكرانيا.

واشار المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك، الى اننا "تحدثنا بوضوح عن ضرورة إنهاء هذا الصراع وعدم تشجيع أي تصعيد إضافي من أي طرف. نريد أن نرى نهاية للصراع لصالح المدنيين في أوكرانيا وفي روسيا، وفقًا لقرارات الجمعية العامة والقانون الدولي ووحدة الأراضي".

وكانت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR) قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الغرب يخطط لنشر نحو 100 ألف "قوات حفظ سلام" في أوكرانيا بهدف استعادة القدرات القتالية لأوكرانيا.