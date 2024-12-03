سموتريتش: إعادة الاسرى تتم بزيادة الضغوط على حماس وهزيمتها بدلا من الاستسلام لمطالبها السخيفة

اعتبر وزير المال الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن "إعادة الاسرى تتم بزيادة الضغوط على حماس وهزيمتها بدلا من الاستسلام لمطالبها السخيفة". وأضاف :"أشكر الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب على تصريحاته التي توضح من هم الأخيار ومن هم الأشرار".

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