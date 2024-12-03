بزشكيان لبوتين: الأحداث بسوريا جزء من مخطط أميركي- صهيوني لتعطيل الجغرافيا السياسية بالمنطقة

أشار الرّئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​ إلى أنّ "تفعيل وقف إطلاق النّار داخل لبنان أسهم في فتح نافذة أمل للسّلام في المنطقة، إلّا أنّ تحرّكات الجماعات الإرهابيّة في شمال ​سوريا​، بدعم ومساندة الكيان الصّهيوني، وَضعت المنطقة في حالة تأهّب من جديد".

وشدّد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الرّوسي ​فلاديمير بوتين​، على أنّ "عودة الإرهابيّين إلى سوريا، إضافةً إلى تهديد أمن واستقرار هذا البلد، ستعرّض أمن المنطقة لخطر جسيم"، مؤكّدًا "أنّنا نعتقد بأنّ الأحداث الأخيرة هي جزء من المخطّط الخطير لأميركا والكيان الصّهيوني، من أجل تعطيل الجغرافيا السّياسيّة في المنطقة لصالح الصّهاينة، الّذي بالطّبع لن ينجح وسيفشل بالوحدة والتّعاون بین الدّول الإقليميّة".

وأشاد بزشكيان بـ"دور روسيا القيّم في الحفاظ على السّلام والاستقرار الإقليميَّين، وكذلك دعم وحدة الأراضي السّوريّة". وتوّجه إلى بوتين بالقول: "إنّني على علم بجهودكم وخطواتكم المكثّفة خلال الفترة الأخيرة، لاحتواء الوضع الرّاهن بالمنطقة، والمساعدة على حلّ الأزمة في سوريا"، معلنًا "استعداد إيران لأيّ تعاون مع روسيا".

بدوره، أوضح بوتين أنّ بلاده تتّفق تمامًا مع إيران بشأن الأحداث الأخيرة في شمال سوريا، وتعتبر استمرار هذا الوضع بمثابة تقويض لسيادة ووحدة أراضي هذا البلد.