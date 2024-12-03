شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون العربية بالصحفيين تستضيف اليوم سفير اليمن بالقاهرة فى حوار مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، السفير اليمنى بالقاهرة خالد بحاح فى لقاء مفتوح يعقد فى الخامسة مساءً بمبنى النقابة.

وأوضح الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية، أن اللقاء يتناول تطورات الأوضاع فى دولة اليمن وتعزيز العلاقات الثنائية لها مع مصر، وسبل تحقيق مصالح الدولة العليا بما يعزز المزيد من الاستقرار هناك، وأشار إلي أن السفير اليمني سيتناول فى حواره تداعيات التوترات الراهنة بالمنطقة علي اليمن ودورها العربي في ظل هذه التوترات.

وكانت لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، استضافت سابقا سفير جمهورية فنزويلا، لدى مصر "ويلمر أومار بارينتوس"، وذلك فى حوار مفتوح معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك فى ضوء إعلان نتيجة الانتخابات الفنزويلية الأخيرة، والتي رفضت نتيجتها الولايات المتحدة وموقف حكومة فنزويلا من بريكس ورؤيتها أنه أداة للتحرر الاقتصادى من هيمنة الدولار على التعاملات الاقتصادية الدولية"، وما هى أهم ملامح تعزيز العلاقات لفنزويلا مع الدول العربية الفترة القادمة وموقفها من القضية الفلسطينية".

