مصادر "الجزيرة": واشنطن تبذل جهدها للحفاظ على وقف إطلاق النار وفريق مراقبة وصل إلى لبنان

كشفت مصادر أميركيّة مطّلعة لقناة "الجزيرة"، أنّ "فريق مراقبة وقف إطلاق النّار وصل إلى ​لبنان​، ليباشر عمله"، مشيرةً إلى أنّ "واشنطن تعمل مع فرنسا ولبنان وإسرائيل عبر آليّة وقف إطلاق النّار، لمعالجة أي مسائل".

وأكّدت أنّ "واشنطن تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وقف إطلاق النّار، وتعتقد أنّه سيصمد، وهي على اتصال وثيق بالمسؤولين في لبنان وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النّار"، لافتةً إلى أنّ "المسؤولين اللّبنانيّين والإسرائيليّين كرّروا التزامهم بوقف إطلاق النّار".