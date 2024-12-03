ستارمر: سنعمل على الحفاظ على السلام في لبنان وإنهاء الصراع في غزة وإعادة الأسرى إلى ديارهم

أكد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، أنه "سنعمل على الحفاظ على السلام في لبنان وإنهاء الصراع في غزة وإعادة الأسرى إلى ديارهم".

ولفت في خطاب أمام نخب سياسية واقتصادية الى "اننا سنعمل أيضا على زيادة تدفق المساعدات لأولئك الذين يعانون بشكل مروع في غزة".