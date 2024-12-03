12 قتيلًا على الأقل نتيجة معارك بين فصيلَين منشقَين عن "فارك" في كولومبيا

سقط 12 قتيلًا على الأقلّ في جنوب غرب ​كولومبيا​، في معارك تدور منذ يوم السّبت الماضي، بين فصيلَين منشقَّين عن حركة التّمرّد السابقة "فارك" (القوّات المسلّحة الثّوريّة الكولومبيّة).

وأوضح مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الاشتباكات تدور بين مسلّحين يقودهم كالاركا، الّذي يجري حاليًّا مفاوضات سلام مع الحكومة، وعناصر من سيغوندا ماركيتاليا".

وقد رجّحت وسائل إعلام محليّة أن تكون حصيلة القتلى أعلى.

وفي مقاطعة بوتومايو، المنطقة الحدودية مع الإكوادور، تتنافس هاتان المجموعتان المسلّحتان للسّيطرة على حقول الكوكا، المكوّن الرّئيسي لمخدّر الكوكايين.